بـ100 راجل.. «الدستور» تحاور فتيات السترات الصفراء في مشروع «بنبان أسوان»

تقول: «حلم حياتي اتحقق لما لقيت نفسي مهندسة بمشروع الطاقة الشمسية بنبان، وكنت أتمنى أن أعمل داخل تلك المحافظة التي نشأت في قرية دراو». تتذكر الفتاة التي لم تكمل عامها الـ25، تلك اللحظة التي خطت بقدميها أرض المشروع.





وتبلغ حجم الاستثمارات في مشروع "بنبان" 2 مليار دولار، كما يساهم هذا المشروع في توفير فرص عمل غير مباشرة لأكثر من 10 آلاف شخص وأخرى مباشرة بـ 1500 وظيفة، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة النظيفة والمنتجة من خلال الطاقة المتجددة التي تتمثل في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة للعمل على توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب.





مضيفة: "يعتبر هذا مشروع بنبان من أفضل المشاريع التي قام البنك الدولي بتمويلها، والعالم كله في الخارج يرى عظمة المشروع، نسمع عبارات المدح ولثناء على المشروع والفكرة المصرية الخالص عند قيام الشركات الأجنبية باستلام المراحل المنتهية، وأن مشروع سيضع مصر في مكانة متقدمة في مجال الطاقة الشمسية".

















وتستكمل المهندسة "زينب"، عن طبيعة عملها في مشروع بنبان، والذي أسند إليها "قسم الاختبارات"، كان من أصعب الأقسام الموجودة فى مشروع الطاقة الشمسية؛ بسبب أن العمل فيه يكون مسئولية الإشراف الكامل على المحطة، والتأكد من توصيل الكابلات واختبار المحطة قبل التشغيل النهائي وكل تفاصيل المحطة من بدايتها وحتى نهايتها.

وأردفت "إسراء": "أن العادات والتقاليد لم تكن عائقًا لي في عملي، والناس كانت بتستغرب في بداية الأمر حتي تعودوا علي ذلك، والأمر يرجع إلي إيمانك بنفسك ونظرتك لذاتك، وبيعتبروني بنت بـ100 راجل".









ويوضح أن المشروع يوفر فرصة عمل ٥٠٠٠ عامل وعاملة بالإضافة إلى العمالة اليومية، ومازال المشروع على قيد التطوير، مبينًا أن الفتيات يمثلن 15% من العاملين فى المشروع، وأنها شريكة وريثة فى العمل، متمثلين في الإداريات سواء مهندسين، إداريين أو محاسبين ماليين، ويعملون تحت ضغط وشمس حارقة.













قبل 5 سنوات من الآن، كانت تحلم "زينب رمضان"، طالبة بقسم الكهرباء كلية الهندسة جامعة أسوان، بأن تساهم في أي مشروع قومي، تفيد به وطنها بما توصلت إليه خلال دراستها في الهندسة لسنوات طويلة، حتى حانت الفرصة مؤخرًا.الفرصة تمثلت في مشروع الطاقة الشمسية الذي يتم تنفيذه حاليًا في محافظة أسوان ويسمى "بنبان"، والذي أسند فيه لـ"زينب" قسم الاختبارات والتجريب، عملّت الفتاه في ذلك المشروع الضخم الذي لطالما تحدث عنه أساتذة القسم.ويعد مشروع محطة «بنبان» الشمسية، الأكبر من نوعه في العالم، ومن الأهداف التي تم اعتمادها باستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل 42% بحلول عام 2035، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في أكتوبر 2019.يقع المشروع في محافظة أسوان، ويعد واحد من أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية في العالم، حيث يحتوي المشروع على 32 محطة شمسية لتوليد الطاقة بقدرة 1465 ميجاوات، مما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي ويقام المشروع على مساحة قدرها 37 كيلومتر مربع.ويساعد في تفادي أكثر من 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية؛ ما يساهم في حماية البيئة وخفض أحد أهم المسببات الأساسية للاحتباس الحراري، كما يعد مشروع "بنبان" مُكونة من 32 محطة، تنتج كل محطة 50 ميجاوات.تقول "زينب"، كان وقتها المشروع عبارة عن رمال وسط صحراء قرية "بنبان"، وجدت الفتاة نفسها بين 650 عاملًا بالمحطة، في بداية مرحلته الأولى، تضيف: " كنت أول مرة أنزل شغل ميداني، كنت خايفة ساعتها بس بعد كدا اتعودت، لأن شغلي في المحطة دي كان حلم".تقول المهندسة زينب، كما ينادينها عمال المحطة، أن مشروع الطاقة الشمسية بنبان، الأضخم في مصر على الإطلاق، في استخدام هذا العدد الكبير من ألواح الطاقة الشمسية، والذي سيساعد على إنتاج ما يقرب من 1450 ميجا وات.وتابعت: "كنت بسمع عن المشروع في الجامعة من قبل الدكاترة عام 2014 تقريبًا، وكنت فخورة للغاية بأن هناك مشروع بهذه الحجم سيتم تنفيذه على أرض أسوان، وكان هدفي بالنسبة لي المشاركة في هذا المشروع وقد كان".لم تنس الفتاه، دموع والدتها التي تعمل موظفة بشركة النيل في أسوان، بعد أن عادت من مؤتمر الشباب الأخير، والذي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي كأحد نماذج الشباب المشرفة، وهذا يولد لدينا التحدي الكبير حول إثبات العمل خصوصًا أنى في مجتمع له عاداته وتقاليده الصعبة التي ترحم البنات من العمل حتى وقت قريب.أميرة حكيم، 25 عامًا، مهندسة أخرى تعمل في ذلك المشروع، تعمل في مجال السيفتي بمشروع بنبنان للطاقة الشمسية في أسوان، وجدت فرصة للعمل ولم أتردد في الالتحاق بها، خريجة آداب فرنساوي جامعة اسوان.وعن مجال الطاقة الشمسية في مصر تقول "أميرة"، أن مشروع بهذه الحجم، سيعمل به الكثير من أبناء أسوان وغيرهم من المحافظات، وهناك الكثير من الخبراء والاستشاريين الأجانب، وهذا المشروع جديد في مصر، ولا يوجد لدينا الخبرة الكبيرة في الطاقة الشمسية لكن تعلمنا الكثير.تستيقظ أسماء حسين، أحد مهندسات المشروع كل يوم في الثانية عشر فجرًا، وتصل إلى موقع العمل في الثالثة صباحًا، تؤكد أن المشروع ضخم ويستحق نجاح كبير للغاية والعالم كله يتحدث عنه، مشيرة إلى أن الجميع ينظر لها بفخر.المهندسة إسراء يوسف، هندسة أسوان قسم كهرباء، خريجة 2017، تقول: "سمعت عن المشروع وهو مجال جديد لمصر كلها، وقدمت في شركات كثيرة وكان الرفض دايمًا بسبب أني بنت، ولم أيأس لحد أما جت فرصة مشروع بنبان".تضيف: "والأن أنا أعمل في شركة فرنسية، وأيام قليلة ونقوم بتسليم المشروع الخاص بالشركة، والأمر في البداية يبان صعب ومستحيل لأن ناس كثيرة احبطتني وكانوا دايمًا بيقولوا الشغل مش للبنات".وتابعت إسراء: "البنت في الصعيد مش زي أي بنت في أي مكان، لكن الأهل ساعدوني كثيرًا ووالدتي وكيلة مدرسة ومدرسة، وأهلي بيقولوا لي دايمًا لو روحتي أي مكان هتثبتي نفسك، وأنا مؤمنة بكوني مهندسة".محمد عبدالرحمن صالح، نائب رئيس شركة الشهاب للطاقة الشمسية، يقول أن المشرف على المشروع حاليًا هو البنك الدولي للقوات المسلحة، وسوف يتم تسليمه فى ٢٠٢٠، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، مؤكدا أن مجال الطاقة الشمسية من الطاقات النظيفة التي تعمل على توفير كهرباء بكميات طائلة، تساعد المؤسسات والهيئات الحكومية.