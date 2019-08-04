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عالم

العبيدي: نطالب بجعل 29 يونيو يومًا وطنيًا للمصريين بالخارج

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:20 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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قال مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بهجت العبيدي، إن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم فئات المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن عدد أبناء الجالية المصرية بالخارج يأتي من حيث الترتيب في المركز الثاني بعد القاهرة الكبرى، حيث إن عدد المصريين بالخارج قد تجاوز ١٢ مليون مواطن، وهو ما يعكس الحجم الكبير لأبناء مصر في الخارج ونسبتهم في عدد السكان الكلي لمصر.

وأضاف العبيدي- في بيان له اليوم- أن المصريين بالخارج يشاركون بكل فاعلية في كافة المجالات الحياتية في مصر، وأنه ليس كما يتصور البعض يقتصر عطاء ومساهمة المصريين في الخارج في المجال الاقتصادي - الذي هو أحد أهم المجالات - فحسب! بل إن مجرد خروج المصري للبحث عن فرصة عمل في الخارج- يمثل مساهمة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين في الداخل، حيث إنه يخفف العبء عن المرافق العامة مرة، ويترك فرصة لشقيقه في الداخل مرة أخرى.

وتابع أن لكل محافظة من محافظات مصر يوما وطنيا يكون مناسبة لأهل هذه المحافظة لتذكر أمجادها، كما يكون فرصة لتكريم المتميزين من أبناء هذه المحافظة، وأن هذا اليوم قد تم اختياره بعناية فائقة ويكون لما لهذا اليوم من معنىً ومغزىً نتيجة لعمل بطولي قام به أبناء هذه المحافظة، مضيفا أن هناك يوما أيضا لكل فئات المجتمع المصري! من معلمين وأطباء وفلاحين ومحامين! وغيرهم من فئات المجتمع يكون فرصة لتكريم المتميزين من أبناء هذه الفئة، وهو ما يجب أن يكون قائما وحادثا لواحدة من أهم فئات المجتمع المصري وهي فئة أبناء مصر في الخارج.

واقترح العبيدي أن يكون يوم التاسع والعشرين من يونيو هو اليوم الوطني لأبناء مصر في الخارج، حيث إنهم استبقوا يوم الثلاثين من يونيو الذي خرجت فيه جموع أبناء الشعب المصري للمطالبة برحيل وزوال حكم جماعة الإخوان وعزل ممثلهم في القصر الرئاسي، بالخروج في العواصم والمدن في كل الدول التي يقيمون بها، وذلك لإعلان وقوفهم مع أبناء مصر في الداخل، وإعلان دعمهم لثورة الشعب المصري، وإعلان واضح منهم لشعوب الدول التي يقيمون بها وللقوى السياسية والحكومات ووسائل الإعلام أنهم يرفضون حكم جماعة الإخوان، وهو ما كان له أكبر الأثر في نجاح المصرية ليس في الداخل فحسب بل في كل دول العالم وخاصة المؤثرة منها! وهو دور يعتز به أبناء الجالية المصرية الوطنيون في الخارج! وكان له أكبر الأثر في أحد أهم الأحداث في تاريخ مصر.

وبرر العبيدي عدم اختياره ليوم الثلاثين من يونيو! مؤكدا أنه يوم لكل المصريين ولا يجب أن تحتكره فئة من فئات الشعب المصري لنفسها، لأن في هذا تجاوز على دور بقية فئات المجتمع المصري التي شاركت جميعا بكل فاعلية في هذا الحدث التاريخي العظيم.

وتمنى مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على تقديم هذا المقترح لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- الذي دائما نجدد بيعتنا له؛ لما يقوم به من مجهود خارق وعمل دءوب للنهوض بالدولة المصرية- وذلك لإصدار تعليماته للجهات المعنية لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار هذا الأمر الذي نؤمن بأنه سيجد امتنانا هائلا من جموع أبناء الجالية المصرية الوطنيين في الخارج.
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