المبعوث الإفريقي للسودان: وثيقة الإعلان الدستوري تحول كبير في مسار الثورة

وصف مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، وثيقة الإعلان الدستوري، التي تم التوقيع عليها اليوم الأحد، بأنها "تحول كبير في مسار الثورة السودانية"، وأنها تؤسس للمرحلة الانتقالية التي سيتولى فيها المدنيون الريادة.



وقال لبات - في مداخلة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية عقب حضوره لمراسم التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان - "بلا شك هناك تحديات كبيرة ستواجه الحكومة المدنية التي ستتأسس قريبا والمجلس السيادي أيضا الذي سيتولى إلى جانب الحكومة المدنية مهام المرحلة الانتقالية، لكنني واثق جدا في الإرادة القوية القادرة على تخطي كل تلك التحديات وعبورها بنجاح".



وأعرب عن أمله في أن يتفهم السوادنيون أن المصالحة الوطنية هي لب القضية وبدونها لن يتحقق السلام، ولن تتحقق التنمية وإرساء الديمقراطية.



وكان ممثلو المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير قد وقعوا في وقت سابق اليوم بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري، وتم وضع جدول زمني لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في البلاد، حيث سيوقع الطرفان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس، وإعلان تشكيل مجلس السيادة يوم 18 أغسطس الجاري، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك بـ8 أيام.