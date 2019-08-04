الفيل الأزرق.. سيرك فلليني ومرايا تاركوفيسكي ومشاهد ترانتينو الدموية

يأتي فيلم "الفيل الأزرق" في جزئه الثاني كتجربة ثانية للكاتب أحمد مراد في كتابة السيناريو مباشرة للسينما بدون بناء أحداثه على رواية، كما فعل في فيلم "الأصليين" عام 2017.



كلتا التجربتين من إخراج مروان حامد، وهو المخرج نفسه الذي رافق مراد في الجزء الأول الذي تصدر كرواية من فئة الأعلى مبيعًا عام 2012، لتتحول بعدها بعامين إلى فيلم تصدّر موسم العيد وقتها.



الآن يعرض حامد فيلمه قبل الموسم المنتظر في تحد حميد وثقة متناهية في أن يحصد 22 مليون جنيه في اسبوع عرضه الأول؛ تاركًا وسط هذه الإيرادات سؤال معلق فى أذهان المشاهدين حول إمكانية صناعة جزء ثالث باستطاعته حل لغز نهاية الجزء الثاني،أم أنها نهاية مفتوحة تركها صناعه لخيالهم.



يدور الفيلم هذه المرة حول فريدة/ هند صبري، السيدة الجميلة التي تقبع في مستشفي الأمراض العقلية كسجينة في قضية بشعة قامت فيها بقتل ولديها وزوجها. تطلب فريدة من محبسها في عنبر 8 غرب الشهير رؤية الدكتور يحي راشد/ كريم عبد العزيز مؤكدة أنها لن تتفوه بكلمة سوى في وجوده، فيضطر الدكتور أكرم/إياد نصار إلى أن يقوم بالإذعان لرغبتها واستدعاء الدكتور يحي من أحد البارات للتحقيق مع المتهمة، وذلك في غرفة العزل نفسها التي سكنها شريف الكردي/خالد الصاوي في الجزء الأول من الفيلم.



ويتضح أن المريضة تربطها علاقة تحدي نسوي مع لبنى/ نيللي كريمزوجة الدكتور يحي، هكذا تحذره أن بعد ثلاث ليالٍ سوف يفقد أسرته عن طريق مقتل الولدين بواسطة زوجته، ومن ثم انتحارها. مع توالى الأحداث نكتشف أنه نفس الجن الذي تلبس شريف من قبل بسبب الوشم الغامض التي ترسمه ديجا/شيرين رضا بغرض توافق الزوجين وممارسة حياتهما الطبيعية.



استكمالا لمرحلة الوحش التي لم تنتهي منذ القضاء الأول عليه، والتي تكررت للمرة الثانية في جولة جديدة من نوعية أفلام السيكودراما التي تميل إلى الرعب، وفيها ينتقل الجني من جسد شريف إلى جسد فريدة طالبًا السيطرة على مجموعة البشر التي اختارها ليعبر من خلالهم للجانب الآخر من العالم، ومن ثم يتخذ الفيلم منحنى نفسي يدور في مستشفى الأمراض العقلية لطرح مشاكل نفسية معقدة.



يحتوي الفيلم على عالم من الأحلام والأجواء الكابوسية التي أجاد المخرج مروان حامد رسمها بدقة وعناية، عالم من الألوان الزاهية ورقصات تتحرك بنعومة وانسيابية على موسيقى هشام نزيه التي صنعت من نفسها بطل أساسي من أبطال العمل؛ كما أن اختيار أجواء شرقية من أماكن التصوير والموسيقى والرقصات والملابس، كان بمثابة لجوء موفق للثقافة الشرقية زاد من ثراء الصورة وروعتها، مثل الاستعانة بالأكروبات وحيوانات السيرك في أحد الأحلام التي تنتاب يحي بعد تناوله لقرص الهلوسة، واستخدام الزجاج العاكس في صنع كادرات مميزة في غرفة العزل ذات الجدران ناصعة البياض.



كما نجحت كاميرا أحمد المرسي في رصد وإبراز ملامح الضغوط النفسية التي يتعرض لهاالممثلين وعكسها على الشاشة عن طريق التنوع بين اللقطات القريبة والمتوسطة، وتوفيق كبير في التجول بين جنبات الأحلام التي تعدأهم مشاهد تميز العمل السينمائي؛ كذلك هناك توفيق رائع من المونتير أحمد حافظ في إجادة قطع اللقطات الحادة كالصدمة واللقطات الانسيابية تستكمل نظيرتها بدون الشعور بالزمن الفارق وكأنهما لقطة واحدة، لينتابك الشعور بأنه مشهد واحد مستمر ولكنه في الواقع مقطوع بحرفية شديدة، حيث يظهر ذلك جليًا في شخصيتان بين فريدة والغانية الغجرية تتحدثان إلى الدكتور يحي في آخر مشاهد الفيلم.



أستطيع القول إن فيلم "الفيل الأزرق" في جزءه الثاني استخدم من فانتازيا السينما العالمية الكثير لكي يضيفه إلى الأفلام المصرية التي تفتقد تقنية الـVisual وبرامج الكائنات، مثل تلك التي ظهرت في الفيلم من الفيل الأزرقالضخم والعنكبوت الذي يظهر للدكتور يحي مهاجمًا، والدخان الذي ينفجر من أفواه الملبوسين من الجني، فقد نجحت التجربة بالفعل كخطوة مهمة في العنصر البصري الذى تندرج تحته في هذه النقطة محاكاة مميزة وتجربة مثيرة في صنع أحلام ملونة يظهر فيها سيرك فلليني ومرايا تاركوفيسكي مع مشاهد دموية كترانتينو، لا أعني تقليد ولكنها إثبات أن الفيلم يستطيع فعل ماقام به كبار المخرجين ليخرج بصورة سينمائية مبهرة.



شيء آخر يجب الإشارة إليه، وهو أداء هند صبري التيأتقنت لعب دور المريضة النفسية والغجرية الغانية والمرأة المستسلمة للموت لأنه لم يعد هناك من تحيا من أجله بعد أن قتلت أسرتها، ربما يبدو أداء صبري في غرفة العزل متأثرًا بعض الشئ بممثلات هولييود،لكنه يليق بها على كل حال.أما عن طاقة كريم عيد العزيز فمن الواضح أنها مقصودة أن يبدو منهكًا ومحبطًا وتائه غير مقرر لمصيره، وذلك بعد انقطاع خمسة أعوام عن عمله في المستشفى وعن ممارسة المهنة والتفرغ للعمل في العقارات وغرقه في الحياة الروتينية حتى يأتي له الأمر المباشر من العالم الآخر بالعودة، بالمثل كانت نيللي كريم التي تبدو خالية من أي معني للحياة بعد استقرارها في منزل الزوجية مع يحي ومواجهة الملل الزوجي والفتور الذي يغلف حياتهما.



في مشهد وحيد لخالد الصاوي الذي يعد وصلة الربط بين جزئي الفيلم في دور شريف الكردي الذي انعزل عن العالم خائفًا وفي زيارة يحي له، أدى الفنان المتمكن مشهد مرعب، حيث يقطع لسانه بإصابعه كي يمتنع عن البوح بمأساة قد بُلي بها منذ تلبسته قوى الجن نائل ويبدو أنها لم تغادره، مشهد مأساوي من البكاء والرعب والرعشة والتلعثم والاستنجاد في وقت واحد ووقت لا يتعدي دقيقتين تشعر من خلالهما بمد يديك نحو الشاشة لمساعدته.