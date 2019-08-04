رسميًا.. مويس كين ينضم لإيفرتون

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الأحد، إتمام تعاقده مع مهاجم يوفنتوس الإيطالي مويس كين.



واجتاز الدولي الإيطالي الشاب الفحوصات الطبية صباح اليوم بنجاح، قبل توقيعه على عقد لمدة 5 سنوات في صفقة قدرت بـ 30 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو حوافز متعلقة بالأداء، فيما سيحصل على راتب 3 ملايين يورو سنويًا.



ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، على الرغم من عدم تضمين خيار إعادة الشراء في العقد، فسوف يتم منح يوفنتوس الفرصة لمطابقة أي عرض في حال رغبة إيفرتون ببيعه مستقبلًا.



على الرغم من سنه الصغير، فإن كين لديه بالفعل ثلاثة مباريات مع منتخب إيطاليا، وسجل هدفين.