محافظ مطروح يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد محافظ مطروح، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية من العام الدراسي 2018 - 2019، ليصبح إجمالي نسبة الناجحين في الدورين الأول والثاني 96،8%.



ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور سمير النيلي أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان للعام الدراسي بلغ 7411 طالبا وطالبة بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.. مشيرا إلى أن عدد الحضور منهم بلغ 7124 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين منهم 6902 طالبا وطالبة بعدما تقدم لامتحان الدور الثاني يوليو 2019 عدد 1873 طالبا وطالبة.



كما اعتمد المحافظ تخفيض درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوي العام للعام الدراسى 2019 - 2010، وذلك بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وتحديد أعداد الناجحين والأماكن الشاغرة بالمدراس المستهدفة.



وقال المحافظ، في بيان اليوم، "إن درجات التخفيض تراوحت ما بين 5 إلى 10 درجات تيسيرا على الطلاب وحسب نسبة الأعداد والكثافات بالمدارس، مشددا على ضرورة مراعاة الكثافات بفصول المدارس الثانوية وتوفير أماكن لجميع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الثانوى العام".



كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن درجات التخفيض بمدارس مرسى مطروح والنجيلة جاءت من 210 إلى 205 درجات، وببرانى من 195 إلى 190 درجة، وبالضبعة والعلمين والسلوم من 180 إلى 170 درجة، وبسيوة من 205 إلى 195 درجة، وبالحمام من 220 إلى 215 درجة، وبالبنجر من 195 إلى 185 درجة.