بعد وفاة 3 حجاج.. نصائح ينبغى اتباعها خلال أداء مناسك الحج

قال وزير الموارد المائية والرى ورئيس بعثة الحج، إنه تلقى تقريرا من أفراد البعثة الطبية عن الحالة الصحية للحجاج يفيد بأنه حتى الآن بلغ عدد الذين تلقوا خدمات علاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية 24477 حاجا، لافتا إلى أن حاجا من القرعة توفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وآخر من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف الكبد، كما توفى ثالث من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.



وترصد"الدستور" نصائح للحجاج خلال أداء الفريضة.



- المشى يوميًا بهدف زيادة قوة التحمل وشد عضلات الجسم كتمارين القرفصاء.

- ضرورة التطعيم لأنه يحمي من أمراض تنتقل عن طريق النفس.

- استخدام شمسية من الحر.

- المداومة على غسل الأسنان.

- تغطية الفم والأنف باستخدام القناع الطبي.





