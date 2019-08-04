فتح المجازر بأسوان لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد

قال مدير عام الطب البيطري بأسوان الدكتور أحمد صالح، إنه تقرر فتح المجازر الحكومية بالمحافظة مجانًا أمام الأهالي لذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على قرار المحافظ للحد من الذبح خارج المجازر؛ للحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلا عن ضمان سلامة اللحوم.



وأشار مدير عام الطب البيطري - في تصريح اليوم الأحد - إلى أن المحافظة تضم 10 مجازر حكومية تشرف عليها هيئة الخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بأسوان، بواقع مجزر بمدينة أسوان، وثلاثة مجازر بمدينة إدفو، ومجزر بمدينة كوم أمبو، ومجزر بمدينة دراو ومجزرين بنصر النوبة، ومجزرين بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، بالإضافة إلى مجزرين استثماريين غير تابعين للحكومة بمدينة أبوسمبل.



وأوضح أنه سيتم استقبال أضحية المواطنين بالمجازر طوال أيام العيد، حيث سيتم توفير أطباء بيطريين للكشف على الماشية قبل ذبحها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



ولفت "صالح" إلى أنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الأجازات والراحات لأطباء المجازر مع تدعيمهم بأطباء آخرين من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال العيد.