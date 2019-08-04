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الثقافة

لقاء أدبى للطفل واكتشاف المواهب بـ "ثقافة سوهاج"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:21 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عدة أنشطة بفرع ثقافة سوهاج، وناقشت مكتبة الطفل والشباب بجرجا كتاب "الرحالة العرب" تأليف سامى البحيرى، كما نفذت ورشة نادى أدب الطفل لإكتشاف الموهوبين من البراعم فى كتابة القصة بقصر الطفل مع القاص محمد عبد المطلب، وعقد نادي الطفل ببيت ثقافة طما ندوة تضمنت مناقشه كتاب "فى استراليا" للمؤلف وصفى الوصفى، إلى جانب بعض الألعاب الفنية للأطفال لتنمية مواهبهم وقراءة بعض القصص الشيقة.

أقيم يوم ترفيهى ببيت ثقافة المراغة تضمن إكتشاف مواهب، بالإضافة إلى بعض الألعاب مثل البازل وغيرها للرواد، إلى جانب عقد الإجتماع الإسبوعى لنادى أدب بيت ثقافة المراغة بحضور رئيس النادى ومجموعة من الشعراء والموهوبين والنقاد والمبدعين، وتم الإستماع للعدد من القصائد الشعرية والقصة القصيرة، ومناقشه كتاب بعنوان "أسرار الحج" ألقاها الشيخ محمود أبو زيد بقصر طهطا.
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