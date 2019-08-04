شفارتزمان يحرز لقب بطولة لوس كابوس

توج اللاعب الأرجنتيني دييجو سيباستيان شفارتزمان المصنف 27 عالميا بلقب فردي الرجال في منافسات بطولة لوس كابوس المفتوحة للتنس ذات الـ250 نقطة، اليوم الأحد.



وتمكن شفارتزمان من تحقيق لقب البطولة المقامة في المكسيك بعدما تغلب على منافسه الأمريكي تايلور فريتز المرشح الخامس بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-6 و6-3.



وهذا هو اللقب الثالث في مسيرة اللاعب الأرجنتيني المتخصص في بطولات الملاعب الرملية لكنه لقبه الأول بالملاعب الصلبة.



وبعد تبادل كسر الإرسال في المجموعة الأولى تأخر شوارتزمان 40-صفر عندما كانت النتيجة 6-5 لكنه خرج من المأزق بفضل ضربات إرسال قوية وتسديدات أمامية ليجبر منافسه على الانتقال لشوط فاصل.



ولم يسعف الإرسال فريتز في الأوقات الحاسمة وارتكب أخطاء سهلة في الشوط الفاصل ليترك المجموعة الأولى لشوارتزمان.