12 مرشحًا لانتخابات تونس الرئاسية حتى الآن

قدم الناطق باسم حزب التكتل الشعبي من أجل تونس المنصف الوحيشي اليوم الأحد، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية ليبلغ بذلك عدد المرشحين منذ انطلاق مرحلة قبول طلبات الترشح يوم الجمعة الماضي، 12 مرشحا.



وذكر بيان لهيئة الانتخابات أنه في اليوم الأول لفتح باب قبول الطلبات تلقت الهيئة 10 طلبات من كل من منجي الرحوي القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ومحمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي، ونبيل القروي مؤسس حزب قلب تونس، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، ولطفي المرايحي أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، إلى جانب مستقلين غير معروفين بتجربتهم السياسية وهم منير الجميعي (ناشط بالمجتمع المدني)، ونضال كريم (خبير قانوني)، وحمدي علية (مستقل)، وفتحي كريمي (فرد أمن) ونزار الشوك (ينتمي إلى سلك القضاء).



وفي اليوم الثاني 3 أغسطس، لم تتلق الهيئة سوى طلب واحد لرئيس حزب، بيتنا تونس، فتحي الورفلي.