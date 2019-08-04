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عالم

أسوشيتيدبرس تحذر: القادم في الولايات المتحدة أسوأ

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:19 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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حذرت وكالة "أسوشيتيد برس" من ارتفاع أعداد حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 22 حادث خلال عام 2019 فقط.

وقالت الوكالة إن حادث أوهايو يعد حادث إطلاق النار الجماعي رقم 22 في الولايات المتحدة هذا العام.

وأوضحت الوكالة، أن أول 20 عملية قتل جماعي في الولايات المتحدة في عام 2019 أودت بحياة 96 شخصًا، وبهذا الشكل، فإن المزيد قادم وسيكون أسوأ.

وأشارت إلى أن حادث تكساس الذي أودى بحياة 20 قتيل كان الأكثر دموية في عام 2019، إلا أن هذه الولايات من أكثر الولايات التي تشهد جرائم عنف وكراهية وإرهاب.

وأوضحت أنه - حتى الآن- لم تستطع السلطات تحديد الدافع وراء الحادث، إلا أن هناك ترجيحات بأنه حادث كراهية، ولكن الغريب في الأمر أن حادث أوهايو وقع بعده بساعات قليلة مما يثير الشكوك.

وأضافت أنه تم احتجاز شاب يبلغ من العمر 21 عامًا ويدعى باتريك كروسيوس، متهم في الحادث، وتبحث السلطات توجيه تهمة القتل العمد له.

وقال رئيس الشرطة جريج ألين "في الوقت الحالي، لدينا بيان من هذا الشخص يشير إلى حد ما إلى صلة محتملة بجريمة كراهية محتملة".

وقال عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي في الباسو، المسؤول إيمرسون بوي، إنه يلزم إجراء المزيد من التحقيقات قبل تحديد ما إذا كانت هناك جريمة كراهية محتملة.

قال مصدر مطلع على عملية التحقيق في إن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقًا داخليًا حول احتمالية الإرهاب في المذبحة التي وقعت، وسيجرى تحقيق فيدرالي في القضية بجانب تحقيقات الولاية.

وتابع أن السلطات تتابع الآن تغريدات المتهم عبر شبكات الانترنت لتحديد الدافع وراء الجريمة، وهل له صلة بالجماعات الإرهابية أم لا.
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