القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة في حدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حدائق القبة من القبض على عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.



وكانت البداية أثناء خروج قوة أمنية تابعة لقسم شرطة حدائق القبة، لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، فاشتبه رجال المباحث في عاطل يدعى "خ. م" 20 سنة، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبالغ مالية.



وبسؤاله، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.