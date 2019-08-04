رئيس جامعة بني سويف يستقبل لجنة تطوير برنامج بكالوريوس الطب

استقبل رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، اليوم الأحد، الدكتورة هدى مخلوف، والدكتورة هبة عطية أعضاء لجنة متابعة تطوير برنامج بكالوريوس الطب الجديد (5 +2)، بحضور وكيل كلية الطب البشري لشئون التعليم والطلاب الدكتورة داليا حسين عبد العزيز.



وأوضح رئيس الجامعة - في تصريح له - أن الزيارة تأتي في إطار متابعة الهيكل العام للبرنامج التعليمي المتكامل الذي تضمن أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات، يعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي، ويليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في جمهورية مصر العربية من خلال هيئة التدريب الإلزامي.