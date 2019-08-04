إنتر ميلان يهدد نجم فريقه بالإيقاف لمدة عامين

غير إنتر ميلان لهجته مع ماورو إيكاردي، حيث يُقال إن النادي يهدده بإبعاده عن الفريق لمدة عامين إذا لم يوافق على أحد العروض المطروحة على طاولته.



وينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني مع إنتر ميلان في يونيو 2021، ورفض كل العروض المقدمة له للرحيل عن الفريق، بما في ذلك نابولي، وروما، ومصمم على البقاء أو الانضمام إلى يوفنتوس.



وعلى الرغم من إخباره بعبارات لا لبس فيها أنه ليس جزءًا من خطط أنطونيو كونتي الموسم المقبل، إلا أن إيكاردي لا يزال يقاوم ولا يريد الرحيل.



وفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"، و"كورييري ديللو سبورت"، فإن إنتر صعد لهجته مع إيكاردي وهدده بعدم لعب أية دقيقة مع الفريق خلال العامين المتبقيين في عقده في حال رفض الرحيل هذا الصيف.