الأحد 04 أغسطس 2019 الموافق 03 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

إنتر ميلان يهدد نجم فريقه بالإيقاف لمدة عامين

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:12 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
غير إنتر ميلان لهجته مع ماورو إيكاردي، حيث يُقال إن النادي يهدده بإبعاده عن الفريق لمدة عامين إذا لم يوافق على أحد العروض المطروحة على طاولته.

وينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني مع إنتر ميلان في يونيو 2021، ورفض كل العروض المقدمة له للرحيل عن الفريق، بما في ذلك نابولي، وروما، ومصمم على البقاء أو الانضمام إلى يوفنتوس.

وعلى الرغم من إخباره بعبارات لا لبس فيها أنه ليس جزءًا من خطط أنطونيو كونتي الموسم المقبل، إلا أن إيكاردي لا يزال يقاوم ولا يريد الرحيل.

وفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"، و"كورييري ديللو سبورت"، فإن إنتر صعد لهجته مع إيكاردي وهدده بعدم لعب أية دقيقة مع الفريق خلال العامين المتبقيين في عقده في حال رفض الرحيل هذا الصيف.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الشرطة الأمريكية تعلن هوية مرتكب حادث تكساس

منذ حوالي 18 ساعة

كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض

منذ حوالي 7 ساعات

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

منذ حوالي 23 ساعة

العثور على جثمان سيدة مقتولة فى دمياط

ads

الصور

image description

صور ترميم تمثال توت عنخ آمون

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يختطف ناقلة نفط ويعتقل من عليها

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

ستوديو

فيديو.. ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها بعد تعافيها من المرض

الليلة.. محمد محسن يحيي حفلا غنائيا في تونس

"الكيان" يجمع أحمد حلمي بأصدقائه لإجراء عملية سرقة كبيرة في "خيال مآتة"

فى ذكرى ميلادها.. بهيجة حافظ أول مؤلفة مصرية للموسيقى التصويرية فى الأفلام

رياضة

برشلونة يدعم صفوفه ويتعاقد مع فيربو رسميًا

رسميًا.. مويس كين ينضم لإيفرتون

شفارتزمان يحرز لقب بطولة لوس كابوس

إنتر ميلان يهدد نجم فريقه بالإيقاف لمدة عامين

الرئيس نيوز

مصر تُرحب بالاتفاق السوداني حول بنود وثيقة الإعلان الدستوري

"الإنتاج الحربي" تفتح باب بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط حتى 48 شهرا

نرى الصورة عن قرب".. خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يكشفون عن استفادتهم من تنظيم "المنتدى"

"العدالة الاجتماعية".. الفريضة الحاضرة في البرنامج الاقتصادي للحكومة

منوعات

الحكومة النيجيرية تحذر من حدوث فيضانات فى ولاية كادونا الشمالية

زيادة حوادث القطارات خلال نصف السنة الأول فى التشيك

موجة حرارة تضرب اليونان

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

كشكول

"المحرصاوي" لعمداء الكليات الجدد: الطلاب أمانة في أعناقنا

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بمدن الأزهر الجامعية 2019

تعرف على موعد فتح باب التحويلات بـ"حاسبات وعلوم بيانات" الإسكندرية

بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للابتدائية الأزهرية بالإسكندرية

إسلام سياسي

دراسة أوروبية: فرنسا مازالت تعاني من تهديدات العائدين من داعش

عزام التميمي يؤسس قناة جديدة يعتمد في تمويلها على "غسيل أموال الإرهابية"

صحيفة تكشف تفاصيل قيام "شقيق أمير قطر" بجريمة ضد مواطن أمريكي

أيمن نور يبيع جماعة الإخوان الإرهابية بـ" الرخيص"


زيت وسكر

ننشر نسب الاشتراكات فى التأمين الصحى الشامل الجديد

“الطفولة والأمومة”: أكثر من 3 مليون مستفيد ومستفيدة  من انشطة حملة ” احميها من الختان”

مزايا يمنحها قانون الخدمة المدنية لذوي الإعاقة (انفوجراف)

تفاصيل خطة “الإسكان” لترشيد استهلاك مياه الشرب

مقالات الرأي
نرمين يسر
الفيل الأزرق.. سيرك فلليني ومرايا تاركوفيسكي ومشاهد ترانتينو الدموية
ماجد حبته
مهملات بـ5 مليارات!
د. منى حلمى
الغضب المكبل بالكعوب العالية والحلقان والأساور والشخاليل
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
المزيد

الثقافة

"نصوص وتقاطعات" تجمع طارق إمام مع عماد فؤاد بالإسكندرية

دار الكتب تنظم دورة للتعامل مع أحبار المخطوطات الأثرية

لقاء أدبى للطفل واكتشاف المواهب بـ "ثقافة سوهاج"

قواعد لتعديل سلوكيات الأطفال بمكتبة المستقبل..الأربعاء

صفحتنا ع الفيس بوك