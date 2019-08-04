"الجوازات" تواصل تقديم تسهيلات لكبار السن لاستخراج الوثائق

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام وتيسير حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.



واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، عددًا من المواطنين وجميعهم من كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.



وتؤكد الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.