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عالم

الصين تدين بشدة إهانة العلم من جانب بعض المتظاهرين في هونج كونج

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:11 م
جريدة الدستور
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أدانت الحكومة المركزية الصينية، اليوم الأحد، بشدة إهانة العلم الوطني الصيني عن طريق إلقائه في البحر من قبل بعض المتظاهرين - الذين وصفتهم بالمتطرفين - في منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج (وماكاو) التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) - في تصريح - إن متظاهرين يرتدون ملابس سوداء أزالوا أمس العلم الوطني الصيني من سارية العلم في "هونج كونج"، وقاموا بإلقائه في مياه البحر، مؤكدا أن "هذه أعمال مروعة تؤذي مشاعر جميع الشعب الصيني بمن فيهم سبعة ملايين من مواطني هونج كونج وتجاوزت الحد الأدنى لمبدأ (دولة واحدة ونظامان)".

وأضاف أن السلطة المركزية الصينية تدعم بقوة شرطة هونج كونج في إنفاذ القانون بصرامة، وتقديم جميع منتهكي القانون إلى العدالة.

وتؤكد الصين أنه منذ عودة هونج كونج إلى الوطن الأم، تم تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، و"أبناء هونج كونج يحكمون هونج كونج، مع أقصى درجة من الحكم الذاتي"، وأن هونج كونج من الشؤون الداخلية للصين، ولا يحق لأي حكومة أو منظمة أو فرد أجنبي التدخل فيها، ولن تسمح بكين أبدا للقوى الخارجية بتقويض ازدهارها واستقرارها.
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