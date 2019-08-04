تونس: القبض على 70 شخصا لمحاولتهم اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية

تمكنت دوريات تابعة لمنطقة الأمن الوطني التونسي بمنطقة بصفاقس الشمالية من ضبط 70 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية باتجاه أوروبا انطلاقا من سواحل الجهة.



وأكدت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم الأحد، أنه بالرجوع إلى النيابة العامة، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

