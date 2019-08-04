الأحد 04 أغسطس 2019 الموافق 03 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الديب: جولات في مقاطعات النمسا لتعزيز العمل العام

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:04 م
جريدة الدستور
وفاء علي
طباعة
قال الرئيس الأسبق للاتحاد العام للمصريين بالنمسا، محمد سعيد الديب، إن لقائه بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا ليوبن، جاء ضمن جهود مخلصة للارتقاء بالعمل العام المصري بالنمسا، والتي تمثل فيه ليوبن بنشاط أعضاء الجالية حجر الزاوية.

وأضاف الديب لـ"الدستور" أن الزيارة التي تمت ظهر السبت، واستمرت عدة ساعات لمدينة ليوبن كانت بتنسيق مع بهجت العبيدي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج والذي يبذل جهودا مخلصة كبيرة في كل عمل يفيد الجالية المصرية بالنمسا اوالخارج.

وذكر "الديب" أنه اتفق مع "العبيدي" على إقامة جولات للمقاطعات النمساوية المختلفة، والتي بها أعداد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا، حيث اتفق العبيدي مع عدد من الناشطين في العمل العام في كل من جراتس وكلاجنفورد، على أن نقوم بهذه الجولات بعد العطلة الصيفية.

وتوقع الرئيس الأسبق للاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن تحقق هذه الجولات نتائج مرضية، خاصة، وأن العديد من العاملين في العمل العام المصري بالنمسا يدركون أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطت خطوات هامة في كل المجالات وهو ما يستدعي بالضرورة أن يواكب العمل العام المصري بالنمسا والخارج عموما هذه الخطوات.

وتوجه "الديب" بالشكر لكل من أحمد نصار ومحمد إبراهيم ورضا جرجس ورؤوف خليل والمهندس مجدي سليم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا ليوبن، على حسن الاستقبال وعلى دعمهم للجهود التي يبذلها من أجل تعزيز العمل العام المصري.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يختطف ناقلة نفط ويعتقل من عليها

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

منذ حوالي 7 ساعات

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

منذ يوم

العثور على جثمان سيدة مقتولة فى دمياط

ads

الصور

image description

صور ترميم تمثال توت عنخ آمون

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يختطف ناقلة نفط ويعتقل من عليها

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

ستوديو

فيديو.. ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها بعد تعافيها من المرض

الليلة.. محمد محسن يحيي حفلا غنائيا في تونس

"الكيان" يجمع أحمد حلمي بأصدقائه لإجراء عملية سرقة كبيرة في "خيال مآتة"

فى ذكرى ميلادها.. بهيجة حافظ أول مؤلفة مصرية للموسيقى التصويرية فى الأفلام

رياضة

برشلونة يدعم صفوفه ويتعاقد مع فيربو رسميًا

رسميًا.. مويس كين ينضم لإيفرتون

شفارتزمان يحرز لقب بطولة لوس كابوس

إنتر ميلان يهدد نجم فريقه بالإيقاف لمدة عامين

الرئيس نيوز

مصر تُرحب بالاتفاق السوداني حول بنود وثيقة الإعلان الدستوري

"الإنتاج الحربي" تفتح باب بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط حتى 48 شهرا

نرى الصورة عن قرب".. خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يكشفون عن استفادتهم من تنظيم "المنتدى"

"العدالة الاجتماعية".. الفريضة الحاضرة في البرنامج الاقتصادي للحكومة

منوعات

الحكومة النيجيرية تحذر من حدوث فيضانات فى ولاية كادونا الشمالية

زيادة حوادث القطارات خلال نصف السنة الأول فى التشيك

موجة حرارة تضرب اليونان

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

كشكول

"المحرصاوي" لعمداء الكليات الجدد: الطلاب أمانة في أعناقنا

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بمدن الأزهر الجامعية 2019

تعرف على موعد فتح باب التحويلات بـ"حاسبات وعلوم بيانات" الإسكندرية

بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للابتدائية الأزهرية بالإسكندرية

إسلام سياسي

دراسة أوروبية: فرنسا مازالت تعاني من تهديدات العائدين من داعش

قرقاش: السودان يطوي صفحة الإخوان ويدخل حقبة جديدة

عزام التميمي يؤسس قناة جديدة يعتمد في تمويلها على "غسيل أموال الإرهابية"

صحيفة تكشف تفاصيل قيام "شقيق أمير قطر" بجريمة ضد مواطن أمريكي


زيت وسكر

ننشر نسب الاشتراكات فى التأمين الصحى الشامل الجديد

“الطفولة والأمومة”: أكثر من 3 مليون مستفيد ومستفيدة  من انشطة حملة ” احميها من الختان”

مزايا يمنحها قانون الخدمة المدنية لذوي الإعاقة (انفوجراف)

تفاصيل خطة “الإسكان” لترشيد استهلاك مياه الشرب

مقالات الرأي
نرمين يسر
الفيل الأزرق.. سيرك فلليني ومرايا تاركوفيسكي ومشاهد ترانتينو الدموية
ماجد حبته
مهملات بـ5 مليارات!
د. منى حلمى
الغضب المكبل بالكعوب العالية والحلقان والأساور والشخاليل
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
المزيد

الثقافة

"نصوص وتقاطعات" تجمع طارق إمام مع عماد فؤاد بالإسكندرية

دار الكتب تنظم دورة للتعامل مع أحبار المخطوطات الأثرية

لقاء أدبى للطفل واكتشاف المواهب بـ "ثقافة سوهاج"

قواعد لتعديل سلوكيات الأطفال بمكتبة المستقبل..الأربعاء

صفحتنا ع الفيس بوك