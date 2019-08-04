الديب: جولات في مقاطعات النمسا لتعزيز العمل العام

قال الرئيس الأسبق للاتحاد العام للمصريين بالنمسا، محمد سعيد الديب، إن لقائه بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا ليوبن، جاء ضمن جهود مخلصة للارتقاء بالعمل العام المصري بالنمسا، والتي تمثل فيه ليوبن بنشاط أعضاء الجالية حجر الزاوية.



وأضاف الديب لـ"الدستور" أن الزيارة التي تمت ظهر السبت، واستمرت عدة ساعات لمدينة ليوبن كانت بتنسيق مع بهجت العبيدي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج والذي يبذل جهودا مخلصة كبيرة في كل عمل يفيد الجالية المصرية بالنمسا اوالخارج.



وذكر "الديب" أنه اتفق مع "العبيدي" على إقامة جولات للمقاطعات النمساوية المختلفة، والتي بها أعداد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا، حيث اتفق العبيدي مع عدد من الناشطين في العمل العام في كل من جراتس وكلاجنفورد، على أن نقوم بهذه الجولات بعد العطلة الصيفية.



وتوقع الرئيس الأسبق للاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن تحقق هذه الجولات نتائج مرضية، خاصة، وأن العديد من العاملين في العمل العام المصري بالنمسا يدركون أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطت خطوات هامة في كل المجالات وهو ما يستدعي بالضرورة أن يواكب العمل العام المصري بالنمسا والخارج عموما هذه الخطوات.



وتوجه "الديب" بالشكر لكل من أحمد نصار ومحمد إبراهيم ورضا جرجس ورؤوف خليل والمهندس مجدي سليم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا ليوبن، على حسن الاستقبال وعلى دعمهم للجهود التي يبذلها من أجل تعزيز العمل العام المصري.