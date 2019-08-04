كيرجيوس يتألق ويبلغ نهائي بطولة واشنطن

تأهل اللاعب الأسترالي نيك كيرجيوس المصنف 52 عالميا إلى المباراة النهائية في منافسات فردي الرجال ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، أمس السبت.



وتمكن كيرجيوس من بلوغ الدور النهائي في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تغلب على منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المرشح الأول للقب بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6-4 و3-6 و7-6.



وسيلعب كيرجيوس في المشهد الختامي للبطولة مع الروسي دانييل ميدفيديف المرشح الثالث للقب الذي تغلب بدوره على الروسي بيتر جويوفتشيك بواقع 6-2 و6-2.



وصرح تيتيباس لصحيفة واشنطن بوست "أنه لعب بشكل مثير لتفادي بعض الأخطاء التي ارتكبها في فرص كسر الإرسال ويتمنى التألق لمنافسه".