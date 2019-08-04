حبس شقيقين تعديا على سائق توك توك في الخليفة

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، الأحد، حبس شقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي بالضرب والسب والقذف على سائق "توك توك".



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط شقيقين مطلوب التنفيذ على أحدهما في قضية "ضرب" وبصحبتهما سائق توك توك مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم وآثار تقييد باليدين والرقبة.



وأشارت التحقيقات إلى أنه بمواجهة رجال المباحث الشقيقين الواقعة، اعترفا باحتجازهما المجني عليه والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات.



وأضافا أن المجني عليه يعمل سائقًا على "توك توك" ملك أحدهما، وأنه أبلغهما باكتشافه سرقتها، فقاما بتحرير محضر بواقعة السرقة.



وأقرا بأنهما نظرًا لاعتقادهما أن المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، فاستدرجاه للمنطقة سكنهما بدعوى البحث عن المركبة، واحتجزاه بالشقة سكنهما لإجباره على إعادة المركبة، وبسؤال المجني عليه أيد ما جاء بأقوالهما، واتهمهما بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.