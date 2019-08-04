الجيش الهندي: مقتل عناصر باكستانية خلال عبورهم الحدود

أعلن الجيش الهندي اليوم الأحد مقتل عناصر باكستانية حاولوا عبور خط وقف إطلاق النار الذي يمثل الحدود الفعلية بين شطري كشمير.



وقال الجيش الهندي - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - "إنه أحبط محاولة لفريق باكستاني يضم عناصر نظاميين من الجيش إضافة إلى مسلحين لعبور خط المراقبة الذي يفصل شطري كشمير، ما أدى إلى مقتل من خمسة إلى سبعة مهاجمين".



بدورها، نفت باكستان هذه الاتهامات.. قائلة "إنه لا أساس لها من الصحة"، متهمة الهند باستخدام قنابل عنقودية ضد مدنيين، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح خطيرة.