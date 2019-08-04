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مصر

التموين: طرح 21 منطقة لوجستية بإجمالي استثمارات 40 مليار جنيه

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:01 م
التموين
التموين
نرمين محمود الدهان
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كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع التجارة في مصر يعتبر من أهم القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية حاليا، وقد طرح خلال العامين الماضيين حوالي 21 مشروعا على مساحة أكثر من 300 فدان بإجمالي استثمارات أكثر من 40 مليار جنيه.

وأضاف أن إجمالي ما طرح من فرص استثمارية حقيقية على كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال العامين الماضيين في ١١ محافظة على مساحة ٣٦٠ فدانا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات نحو ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضافت أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء مشروعات كبرى في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كافة الاحتياجات التجارية في محافظة بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
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