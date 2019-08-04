"المفوضين" تحجز دعاوى الرسوم القضائية لكتابة التقرير

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق في المواد، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني، والتصريح بتقديم مذكرات خلال شهر.



وقررت الهيئة أولًا: قبول الدعوى شكلًا لرفعها في الميعاد، وثانيًا: وفي الموضوع القضاء بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم.



وتم حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 18 لسنة 1944 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل، الرسوم القضائية، فيما نصت عليه من أنه يصرح بتقيم المزكرات خلال 30 يومًا.