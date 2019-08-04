ضبط ضابط شرطة والبحث عن آخر لاتهامهما بخطف طالب في شبرا الخيمة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ضابط شرطة، وتكثف جهودها لضبط آخر بالمعاش، لاتهامهما باختطاف طالب جامعي من أحد شوارع شبرا الخيمة بتحريض من فتاة لإجباره على الزواج منها.



كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغ من "م. ا. م" 56 سنة، سائق، باختطاف مجهولين نجله 21 سنة، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، أثناء سيره بناحية الشارع الجديد بدائرة القسم، واتهم في بلاغه "م. م" 22 عامًا، طالبة، بتحريض آخرين لاختطاف نجله.



وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى صحة الواقعة، حيث تبين ارتكاب 10 أشخاص بينهم ضابطي شرطة أحدهما موقوف عن العمل، الواقعة لإجبار نجل المبلغ على الزواج من الفتاة "م. م" لارتباطها بعلاقة عاطفية منذ فترة مع نجل المبلغ.



ومن خلال التنسيق مع قطاع الأمن نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الفتاة وتحرير الشاب والقبض على 4 آخرين من المتهمين، وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار باقي المتهمين بينهم الضابطين وربة منزل ومتهم آخر رابع.



وتنفيذًا لأمر الضبط والإحضار نجحت مباحث 6 أكتوبر قسم ثالث تنسيقًا مع أجهزة الأمن بالقليوبية في ضبط ضابط الشرطة الأول، وتبين أنه تقاعد في يوليو الماضي، وجار ضبط الضابط الثاني، وتولت النيابة التحقيق.