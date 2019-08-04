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رياضة

رينهارد راوبول ينتقد تصريحات "عنصرية" لرئيس شالكه

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:57 م
رينهارد راوبول
رينهارد راوبول
وكالات
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وجه رينهارد راوبول، رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، انتقادا لكليمنز تونيس، رئيس نادي شالكه، بسبب التصريحات التي صدرت منه والتي اعتبرت عنصرية على نطاق واسع.

وقال راوبول عقب مباراة كأس السوبر الألماني، التي جمعت مساء أمس السبت بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ: "أدهشني حقا ما حدث معه، ولا يمكن أن تمر هذه المسألة دون تعليق".

ونقلت صحيفة "نيو فيستفايليشه" عن تونيس قوله: "بدلا من زيادة الضرائب، يتعين علينا أن نمول 20 محطة توليد كهرباء في أفريقيا كل عام، ومن ثم سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال،
في الظلام".

وأيضا هذه بعض الحقائق عن بوروسيا دورتموند الألماني

الألقاب التي حصل عليها الفريق سابقا:
دوري أبطال أوروبا: لقب واحد في عام 1997.
كأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس: مرة واحدة عام 1966.
كأس الاتحاد الأوروبي: - وأحرز المركز الثاني مرتان في عامي 1993 و2002.
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