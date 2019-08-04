ارتفاع الدولار أمام 16 عملة في شهر

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا أمام 16 عملة، حيث تراوحت نسبة النمو بين 0.3 في المائة و5.8 في المائة، في حين انخفض أمام خمس عملات.



يأتي ذلك في وقت قرر فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض الفائدة لأول مرة في 11 عاما.

ووفقا لرصد استند إلى عدة مصادر بينها "رويترز"، فإن "البيزو الأرجنتيني" تصدر العملات التي تراجعت أمام الدولار، حيث صعدت العملة الأمريكية بنسبة 5.8 في المائة، ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 44.59 بيزو.



ورصد التقرير أداء الدولار مقابل 21 عملة في الفترة ما بين الثاني من (يوليو) الماضي حتى الثاني من (أغسطس) الجاري.



وجاء ثانيا الجنيه الاسترليني، حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 3.6 في المائة من 0.79 جنيه استرليني بنهاية تداولات الثاني من (يوليو) 2019 إلى 0.82 جنيه بنهاية تداولات الثاني من (أغسطس) الجاري.

وفي المركز الثالث حلت الكرونة السويدية، حيث ارتفع الدولار بنسبة 3.3 في المائة من 9.332 كرونة في الثاني من (يوليو) الماضي إلى 9.636 كرونة في الثاني من (أغسطس) 2019.



حل رابعا، الوون الكوري، حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 3.3 في المائة من 1166.58 وون كوري في الثاني من (يوليو) الماضي إلى 1204.61 وون كوري بنهاية الثاني من (أغسطس) 2019.



خامسا، جاء الزلوتي البولندي، إذ نما الدولار أمامه بنسبة 3.2 في المائة، سادسا الروبل الروسي، حيث ارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 3.1 في المائة.



في المركز السابع جاء الدولار الأسترالي، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 3.1 في المائة من 63.311 دولار أسترالي في الثاني من (يوليو) الماضي إلى 65.271 دولار أسترالي بنهاية تداولات الثاني من (أغسطس) 2019.



ثامنا، جاء اليورو، حيث ارتفع الدولار بنسبة 1.6 في المائة، تاسعا الدولار التايواني، إذ نمت العملة الأمريكية بنسبة 1.6 في المائة. وفي المركز العاشر حل "البيزو المكسيكي"، حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.6 في المائة.



أما في المركز الـ11 حل "الريال البرازيلي"، حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.1 في المائة. وفي المركز الـ12 حل "اليوان الصيني"، حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.0 في المائة من 6.87 يوان في تداولات الثاني من (يوليو) 2019 إلى 6.94 يوان في نهاية تداولات الثاني من (أغسطس) 2019.



في الترتيب الـ13 حلت "الروبية الهندية"، حيث ارتفع الدولار أمامها بنسبة 0.9 في المائة. أما المركز الـ14 فكان من نصيب "الدولار الكندي"، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 0.8 في المائة. وحل "البات التايلندي" في المركز الـ15، حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.5 في المائة.



وفي المركز الأخير الـ16 جاءت "الروبية الإندونيسية"، حيث ارتفع ارتفع الدولار أمامها بنسبة 0.3 في المائة.



في المقابل، سجلت خمس عملات ارتفاعا أمام الدولار تصدرهم "الين الياباني"، حيث تراجعت العملة الأمريكية أمامه بنسبة 1.1 في المائة، ثم "الجنيه المصري"، حيث تراجع الدولار أمامه بنسبة 0.4 في المائة.



وحل ثالثا "الفرنك السويسري"، حيث تراجع الدولار بنسبة 0.3 في المائة، ثم "الدونج الفيتنامي"، إذ انخفض الدولار أمامه بنسبة 0.1 في المائة.



خامسا وأخيرا، جاء "الجنيه السوداني" حيث تراجع سعر صرف الدولار أمامه ا بنسبة قدرها 0.01 في المائة ليصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني نحو 45.106 جنيه سوداني بنهاية تداولات الثاني من (أغسطس) 2019 مقابل 45.11 جينه سوداني خلال تداولات الثاني من (يوليو) 2019.



يشار إلى أن الدولار الأمريكي سجل تراجعا خلال النصف الأول من عام 2019 أمام 13 عملة مقابل ارتفاعه أمام تسع عملات أخرى، علما أن الدولار تراجع أمام عملات دول كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ينتقدها دائما بسبب خفض عملتها، أهمها اليوان الصيني والروبية الهندي والين الياباني، إضافة إلى الروبل الروسي.