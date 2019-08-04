الأحد 04 أغسطس 2019 الموافق 03 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

ارتفاع الدولار أمام 16 عملة في شهر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا أمام 16 عملة، حيث تراوحت نسبة النمو بين 0.3 في المائة و5.8 في المائة، في حين انخفض أمام خمس عملات.

يأتي ذلك في وقت قرر فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض الفائدة لأول مرة في 11 عاما.
ووفقا لرصد استند إلى عدة مصادر بينها "رويترز"، فإن "البيزو الأرجنتيني" تصدر العملات التي تراجعت أمام الدولار، حيث صعدت العملة الأمريكية بنسبة 5.8 في المائة، ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 44.59 بيزو.

ورصد التقرير أداء الدولار مقابل 21 عملة في الفترة ما بين الثاني من (يوليو) الماضي حتى الثاني من (أغسطس) الجاري.

وجاء ثانيا الجنيه الاسترليني، حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 3.6 في المائة من 0.79 جنيه استرليني بنهاية تداولات الثاني من (يوليو) 2019 إلى 0.82 جنيه بنهاية تداولات الثاني من (أغسطس) الجاري.
وفي المركز الثالث حلت الكرونة السويدية، حيث ارتفع الدولار بنسبة 3.3 في المائة من 9.332 كرونة في الثاني من (يوليو) الماضي إلى 9.636 كرونة في الثاني من (أغسطس) 2019.

حل رابعا، الوون الكوري، حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 3.3 في المائة من 1166.58 وون كوري في الثاني من (يوليو) الماضي إلى 1204.61 وون كوري بنهاية الثاني من (أغسطس) 2019.

خامسا، جاء الزلوتي البولندي، إذ نما الدولار أمامه بنسبة 3.2 في المائة، سادسا الروبل الروسي، حيث ارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 3.1 في المائة.

في المركز السابع جاء الدولار الأسترالي، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 3.1 في المائة من 63.311 دولار أسترالي في الثاني من (يوليو) الماضي إلى 65.271 دولار أسترالي بنهاية تداولات الثاني من (أغسطس) 2019.

ثامنا، جاء اليورو، حيث ارتفع الدولار بنسبة 1.6 في المائة، تاسعا الدولار التايواني، إذ نمت العملة الأمريكية بنسبة 1.6 في المائة. وفي المركز العاشر حل "البيزو المكسيكي"، حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.6 في المائة.

أما في المركز الـ11 حل "الريال البرازيلي"، حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.1 في المائة. وفي المركز الـ12 حل "اليوان الصيني"، حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 1.0 في المائة من 6.87 يوان في تداولات الثاني من (يوليو) 2019 إلى 6.94 يوان في نهاية تداولات الثاني من (أغسطس) 2019.

في الترتيب الـ13 حلت "الروبية الهندية"، حيث ارتفع الدولار أمامها بنسبة 0.9 في المائة. أما المركز الـ14 فكان من نصيب "الدولار الكندي"، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 0.8 في المائة. وحل "البات التايلندي" في المركز الـ15، حيث ارتفع الدولار أمامه بنسبة 0.5 في المائة.

وفي المركز الأخير الـ16 جاءت "الروبية الإندونيسية"، حيث ارتفع ارتفع الدولار أمامها بنسبة 0.3 في المائة.

في المقابل، سجلت خمس عملات ارتفاعا أمام الدولار تصدرهم "الين الياباني"، حيث تراجعت العملة الأمريكية أمامه بنسبة 1.1 في المائة، ثم "الجنيه المصري"، حيث تراجع الدولار أمامه بنسبة 0.4 في المائة.

وحل ثالثا "الفرنك السويسري"، حيث تراجع الدولار بنسبة 0.3 في المائة، ثم "الدونج الفيتنامي"، إذ انخفض الدولار أمامه بنسبة 0.1 في المائة.

خامسا وأخيرا، جاء "الجنيه السوداني" حيث تراجع سعر صرف الدولار أمامه ا بنسبة قدرها 0.01 في المائة ليصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني نحو 45.106 جنيه سوداني بنهاية تداولات الثاني من (أغسطس) 2019 مقابل 45.11 جينه سوداني خلال تداولات الثاني من (يوليو) 2019.

يشار إلى أن الدولار الأمريكي سجل تراجعا خلال النصف الأول من عام 2019 أمام 13 عملة مقابل ارتفاعه أمام تسع عملات أخرى، علما أن الدولار تراجع أمام عملات دول كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ينتقدها دائما بسبب خفض عملتها، أهمها اليوان الصيني والروبية الهندي والين الياباني، إضافة إلى الروبل الروسي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتى والقنوات الناقلة

منذ يوم

زوجة أب "ضحية دمياط" تعترف بحرق"هبة"

منذ حوالي 16 ساعة

كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض

منذ حوالي 14 ساعة

النائب العام يفتح تحقيقًا عاجلا في واقعة فيديوهات "أحمد حسن وزينب"

ads

الصور

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

أثري يكشف أسرار التوابيت الذهبية للملك توت عنخ آمون

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

ستوديو

خالد سليم يشارك فى المهرجان الصيفى الدولى بالإسكندرية

اليوم.. ليفربول يواجه مان سيتى فى "كأس الدرع الخيرية"

عاجل.. توقيع الإعلان الدستورى بشكل نهائى فى السودان 17 أغسطس

10 أطعمة قد تغنيك عن الدواء.. تعرف عليها (فيديو)

رياضة

ميلينكوفيتش سافيتش يقترب من رادار سان جيرمان

الإسباني خوانفران يتعاقد مع ساو باولو

ديبالا داخل صراع توتنهام ومان يونايتد

نجم الدوري الايطالي يدخل في المنافسة على روميلو لوكاكو

الرئيس نيوز

الخدمات البيطرية توضح شروط الأضحية السليمة قبل الشراء

طفرة في "الشركات الناشئة" بمصر.. ومواقع اقتصادية عالمية تحاول اكتشاف الأسباب

انفراد| قائمة الضوابط الجديدة للتصالح مع المتهربين ضريبيا.. "العقوبات ونسب السداد"

4 منها في تكساس.. 10 حوادث إطلاق نار دموية في أمريكا مؤخرا

منوعات

الحكومة النيجيرية تحذر من حدوث فيضانات فى ولاية كادونا الشمالية

زيادة حوادث القطارات خلال نصف السنة الأول فى التشيك

موجة حرارة تضرب اليونان

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

كشكول

دراسة أمريكية: 65 % من الأطفال يعانون هشاشة عظام

محافظ مطروح يعتمد تخفيض الحد الأدنى للإلتحاق بالمدارس الثانوية

تدريب 1000 من القيادات التعليمية على التمكين في الجودة

"أمهات مصر": التعليم أصبحت تترجم توجيهات الرئيس على أرض الواقع

إسلام سياسي

عزام التميمي يؤسس قناة جديدة يعتمد في تمويلها على "غسيل أموال الإرهابية"

صحيفة تكشف تفاصيل قيام "شقيق أمير قطر" بجريمة ضد مواطن أمريكي

أيمن نور يبيع جماعة الإخوان الإرهابية بـ" الرخيص"

الإخوان الإرهابية تلجأ لـ" صرف" بدلات التفرغ ضمانا لولاء الشباب


زيت وسكر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 4 – 8 – 2019

أسعار الدولار اليوم الأحد 4 – 8 – 2019

أسعار الذهب اليوم الأحد 4 – 8 – 2019

رئيس البعثة: وفاة 3 حجاج.. وإحالة 44 آخرين إلى المستشفى

مقالات الرأي
ماجد حبته
مهملات بـ5 مليارات!
د. منى حلمى
الغضب المكبل بالكعوب العالية والحلقان والأساور والشخاليل
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
بسنت حسن
سبت النور
المزيد

الثقافة

"فنون طنطا" تطلق معارض دورية للحفاظ على التراث من الإندثار

المتحف الكبير يعقد الاجتماع الأول مع شركات تشغيل الخدمات

تفاصيل مشروع ترميم التابوت المذهب الخارجي لتوت عنخ آمون

بث وتصويرأول عملية ترميم لتابوت الملك توت عنخ آمون

صفحتنا ع الفيس بوك