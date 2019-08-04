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عالم

مشروع جديد لخفض درجة حرارة طرق المشاة في المشاعر المقدسة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:57 ص
جريدة الدستور
عمرو رشدى
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كشف نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبد الفتاح مشاط، عن قيام وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة بمبادرة للتخفيف من وطأة الحرارة المرتفعة بالمشاعر المقدسة، وذلك بتنفيذ مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة مما يساهم ذلك في خفض درجة الحرارة بواقع ١٥ إلى ٢٠ درجة مئوية.

وأوضح مشاط أنه جرى تغطية ٣٥٠٠ متر مربع، وسيتم تغطية مواقع أخرى خلال العام المقبل، وتابع أن المشروع يتضمن قياس درجة الحرارة كل ١٠ ثوانٍ من خلال حساسات تم وضعها تحت الأسفلت.

وأشار إلى وجود عدد من المستشفيات بالمشاعر المقدسة إضافة إلى العيادات المتنقلة الجاهزة والفرق الطبية الميدانية على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن ومعالجة أعراض الإعياء والإجهاد الحراري، بالإضافة إلى توزيع مظلات واقية من الشمس وتوفير المياه الباردة، وغيرها من الوسائل التي من شأنها التقليل من التعرض لارتفاع درجات الحرارة.

وأكد مشاط أن بلاده ترحب بجميع المسلمين باختلاف ثقافاتهم ولغاتهم وانتماءاتهم ومن جميع دول العالم، للقدوم للأراضي السعودية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وتأديتهم مناسكهم وسط منظومة من الخدمات المتقدمة بما يحقق الراحة والاطمئنان لحجاج بيت الله الحرام وأداء شعائرهم على أكمل وجه.
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