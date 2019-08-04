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اقتصاد

2.76 مليون جنيه أرباح "إم بي للهندسة" بالنصف الأول

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:55 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة "إم بي للهندسة"، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 25.3 %.

وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة- اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 2.76 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول حيث سجلت 105.13 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 95.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الشركة، أن انخفاض الأرباح المجمعة يأتي لأسباب عرضية ناتجة عن انخفاض سعر الصرف.

وبالنسبة القوائم المستقلة، حققت الشركة صافي ربح بلغ 18.28 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 203.7 آلاف جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 5.73 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 9.69 مليون جنيه بالعام المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

كما بلغت إيرادات إم بي للهندسة 159.3 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل مبيعات بلغت 132 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.
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