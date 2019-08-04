ضبط عنصرين شديدي الخطورة في السحر والجمال

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة "السحر والجمال" بالمنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، عن ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، سبق إتهامه في 4 قضايا "سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص" لاتجاره في المواد المخدرة مُُتخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته 50 جرام هيروين وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.



كما تم ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بالشرقية سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات" محكوم عليه في قضية ضرب لاتجاره في المواد المخدرة، مُُتخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.



وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.