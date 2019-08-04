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عالم

اتهام شقيق أمير قطر بخطف مواطن أمريكي وتهديده بالقتل

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:52 ص
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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كشف تقرير أمريكي عن تورط شقيق أمير قطر خالد بن حمد، في جريمة خطف مواطن أمريكي وتهديده بالقتل، في قضية جديدة مرفوعة بمحكمة ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكر موقع "إينر سيتي بريس" الأمريكي، أنه بناءً على طلب خالد بن حمد، الذي يشغل في الوقت ذاته مدير بنك قطر الوطني، تم اعتقال المواطن الأمريكي وسجنه في مركز شرطة عنيزة في الدوحة، إلا أن السفارة الأمريكية تمكنت من مساعدة ذلك المواطن الذي غادر قطر في نهاية المطاف، وذلك بمساعدة شخص يدعى "بيتارد" يعمل لدى شقيق أمير قطر في الدوحة.

وأوضح التقرير أنه بعد أن علم شقيق أمير قطر برحيل المواطن الأمريكي ومغادرته البلاد بمساعدة "بيتارد"، طالبه بإعادته مرة أخرى وتقديم معلومات حول مكانه وإلا سيدفع الثمن، وواصل التصعيد مع "بيتارد" مهددًا إياه بقتله ودفنه في الصحراء وقتل عائلته أيضًا.

ووفقًا للتقرير الأمريكي، احتجز شقيق أمير قطر "بيتارد" وأفراد أسرته رغمًا عنه من قبل موظفي الأمن القطريين، وتعرض "بيتارد" للتهديد بالأذى الجسدي وسُرقت معدات عمله وممتلكات الشخصية والأدوية، بالإضافة إلى فصله من عمله.
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