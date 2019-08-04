نائب الفيوم يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن تورطه في فيديو بيع آثار بسقارة

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إنه تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام، بشأن تورطه في فيديو مفبرك في صفقة بيع آثار بسقارة، مشيرا إلى أنه يتعرض خلال الفترة الحالية للعديد من التهديدات والمكالمات من قبل أشخاص مجهولين الهوية، يقومون بإرسال هذا الفيديو لكل مواطن بالفيوم، لافتا إلى أنه سيلجأ للنائب العام لحمايته من هؤلاء الأشخاص.



وكشف الحسيني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أنه يمتلك عدد من المكالمات المسجلة لهؤلاء الأشخاص الذين يقومون بمراسلته والاتصال به لمساومته على هذا الفيديو المفبرك، ومطالبته بدفع 100 ألف جنيه لتسليمه الفيديو، منوها إلى أنه نشر المحضر الذي حرره في هؤلاء العصابة التي حاوطته واضطر لمجاراتهم ليتم الخروج من بين يدهم بسلام، وأعلن عن رقم المحضر.



ولفت الحسيني، إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للقبض على هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون ابتزازاه مقابل دفع آلاف الجنيهات، قائلا" لن أخشى أحد غير الله، وسأقدم بلاغ عاجل للنائب العام بشأن هؤلاء الأشخاص وتسليم كل المكالمات والمراسلات للنيابة العام للتحقيق في هذا الأمر".