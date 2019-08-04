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محافظات

أوقاف: 41 ساحة لصلاة عيد الأضحى بشمال سيناء

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:45 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
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أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن تخصيص 41 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة.

وقال الشيخ محمد سعد العش مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء - في بيان اليوم الأحد - إنه تم تحديد أماكن الساحات بواقع 14 ساحة في مركز العريش، 11 ساحة في مركز بئر العبد،7 ساحات في رمانة، 3 ساحات في مركز الشيخ زويد، 3 ساحات في مركز نخل، ساحتين في مركز الحسنة، وساحة واحدة في القصيمة.

وأضاف أن من بين الساحات التي تم تخصيصها لصلاة العيد هي: مركز شباب أبة صقل والساحة الشعبية ومركز شباب عاطف السادات في مدينة العريش، النادي الرياضي في مدينة بئر العبد، ساحتي الشهداء والمسجد الكبير في رمانة، وساحة مسجد الرحمن في مدينة الحسنة، المسجد الكبير في نخل، والمسجد الكبير في الشيخ زويد.

وأشار العش إلى فتح 880 مسجدا احتياطيا للصلاة في وجود إمام المسجد، كما تم تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي ليؤم المصلين في كل ساحة، وإلقاء خطبة العيد.. مؤكدا أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بأن تتناول خطبة العيد موضوع التضحية والفداء والدروس المستفادة منهما، إلى جانب صلة الأرحام والتوسعة على الفقراء والمساكين، وآداب الاحتفال بالعيد.
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