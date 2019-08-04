إيران تعلن سقوط مقاتلة حربية جنوب البلاد

سقطت طائرة حربية إيرانية، صباح اليوم الأحد، بسبب عطل فني، فيما تمكن طيارو المقاتلة، وعددهم اثنان، من النجاة والهبوط على الأرض.



وقال التليفزيون الإيراني إن "مقاتلة حربية سقطت عند سواحل مدينة تنغستان جنوب إيران"، مضيفا أن "سبب سقوط الطائرة هو عطل فني".



وأضاف أن "طياري المقاتلة وعددهم 2 وصلا إلى الأرض سالمين".