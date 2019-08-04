222 ألف طالب.. عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 222 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 20192020.



وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيرا إلى إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد.



يذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح الأربعاء الماضي، الموافق 31 يوليو، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.