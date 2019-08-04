الإسكندرية: فتح التحويلات بكلية الحاسبات وعلوم البيانات

قال الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة ستفتح باب التحويلات بكلية الحاسبات وعلوم البيانات، وفق الموعد الذي سيقرره مكتب التنسيق عن فتح باب التحويلات.



وأضاف جابر - في تصريح له اليوم الأحد - أنه سيتم قبول طلاب المجموعة العلمية(رياضة - علوم).. موضحا أن الكلية ستقبل التحويلات من الكليات غير المناظرة بجامعة الإسكندرية، والمناظرة من الجامعات الأخرى فى حدود النطاق الجغرافي لجامعة الإسكندرية.