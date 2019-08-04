ضبط متهمين بالاستيلاء على أموال دعم الخبز في المرج وعين شمس

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط اثنين من مسئولي المخابز البلدیة بدائرة قسمي شرطة المرج وعین شمس؛ لتلاعبھما واختراقھما نظام تشغیل منظومة الخبز.



وتبين أن المتهمين يثبتان عملیات صرف خبز وھمیة وبصفة یومیة، وتصرفھما في كمیات من الدقیق البلدي المخصص لإنتاج الخبز المدعم ببیعھا في السوق السوداء، واستیلائھما على أموال الدعم بمبلغ 423 ألف و757 جنيهًا.