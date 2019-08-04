الإسباني خوانفران يتعاقد مع ساو باولو

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم، مساء أمس السبت، تعاقده مع المدافع الدولي السابق الإسباني خوانفران بموجب عقد لمدة عام ونصف العام، بعد أيام من تعاقده مع قائد منتخب بلاده المدافع المخضرم داني ألفيش.



ونشر النادي البرازيلي على موقعه عبر تويتر بيانا جاء فيه "تعاقد ساو باولو مع خوانفران حتى ديسمبر 2020".



وأمضى خوانفران ثمانية أعوام ونصف العام مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد الذي حرره من عقده في مايو الماضي، واحرز لقب الدوري الإسباني في 2014، والكأس المحلية في 2013، والدوري الاوروبي "يوروبا ليج" مرتين (2012 و2018)، والكأس السوبر الاوروبية مرتين أيضا (2012 و2018) والكأس السوبر الاسبانية عام 2014.



كما بلغ مع نادي العاصمة نهائي مسابقة دوري الأبطال الأوروبي مرتين (2014 و2016)، وخسرهما أمام الجار ريال مدريد.



ونشأ خوانفران في ريال مدريد حيث كان والده من أنصار الفريق الملكي، وانتقل الى أتلتيكو في يناير 2011 قادما من أوساسونا حيث كان يلعب في مركز الجناح.



وتحول خوانفران سريعا وبنجاح الى ظهير أيمن، وخاض مع أتلتيكو 355 مباراة سجل خلالها ستة أهداف. وخلال مسيرته، خاض 22 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة منتخب إسبانيا الفائز بكأس أوروبا 2012.



وتأتي صفقة خوانفران ضمن خطة ساوبو باولو تدعيم صفوفه، بعدما اعلن الخميس توصله إلى اتفاق بشأن انتقال مواطنه داني ألفيش الذي كان أعلن رحيله عن ناديه السابق باريس سان جرمان الفرنسي في يونيو الماضي، إلى صفوفه حتى ديسمبر 2022.



ويحتل نادي ساو باولو حاليا المركز الخامس في بطولة البرازيل بعد 12 مرحلة. ويشرف على تدريب الفريق كوكا ويضم في صفوفه مهاجم ميلان الإيطالي السابق ألكسندر باتو.