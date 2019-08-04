حبس متهمين بتكوين عصابة لسرقة رواد البنوك في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك في التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ألقت القبض على شخصين بحوزتهما طبنجة صوت وسلاح أبيض، لاستخدامها في ارتكاب جرائم السرقة بعد مطاردة مثيرة في التجمع.



تعود الواقعة أثناء ملاحظة قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث اشتبهت في سيارة "بدون لوحات معدنية خلفية"، يستقلها شخصان وحال استيقافها لاذ قائدها بالفرار.



على الفور لاحقت القوة الأمنية السيارة وتم السيطرة على مستقليها وضبطهما وتبين أن أحدهما سبق اتهامه في قضية "سلاح نارى"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد"، وعثر داخل السيارة على طبنجة صوت، 3 طلقات لذات العيار، وسلاح أبيض "مطواة".



بمناقشتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد استخدامها في سرقة المواطنين، عقب تتبعهم من منطقة البنوك، وعدم تثبيت اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة للحيلولة دون ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.