الدفع بأوناش مرورية لرفع حطام حادث تصادم محور المشير

دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش مرورية لرفع حطام حادث تصادم سيارتين أعلى محور المشير في مدينة نصر، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة نصر بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.