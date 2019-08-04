الدفع بأوناش مرورية لرفع حطام حادث تصادم محور المشير
الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:36 ص
شيماء حسينطباعة
دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش مرورية لرفع حطام حادث تصادم سيارتين أعلى محور المشير في مدينة نصر، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة نصر بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة نصر بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.