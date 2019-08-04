التحقيق مع شقيقين تعديا على جارهما بسلاح أبيض في بدر

تباشر نيابة الشروق وبدر، الأحد، التحقيق مع شقيقين تعديا على جارهما بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة.



وكشفت التحريات، أن المتهمين "أيمن. م"، و"أحمد. م"، عاطلين، تعديا على جارهما "شعبان. ح"، بالسلاح الأبيض بعد مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بينهم.



وكانت بداية الواقعة بورود إخطار من مستشفى بدر التخصصي يفيد بوصول "شعبان. ح" مصاب بطعنات بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر، من القبض على المتهمين واعترفا بالتعدي على المجني عليه، بسبب خلافات نشبت بينهم.



تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.