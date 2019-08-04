"فنون طنطا" تطلق معارض دورية للحفاظ على التراث من الإندثار

"تنمية الوعي الثقافي والحفاظ على التراث".. أهداف رسمها طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة طنطا ويسعون لتحقيقها من خلال الربط بين الموهبة والدراسة، وبين الواقع العملي من خلال سلسلة من المعارض التي تقام في المناطق المختلفة.



وأكدت الدكتورة مها محمد عامر أستاذ طباعة المنسوجات بالكلية على إقامة تلك المعارض بصفة دورية لربط الطلبة بالواقع، وكذلك الحفاظ على عدة قيم ومبادئ من الاندثار، لافتة إلى أن المعارض التي تقيمها الكلية تهدف إلى الحث علي مكارم الأخلاق وتنميه الشعور بالانتماء والحفاظ علي تراثنا الثقافي والحضاري والتعرف علي علماءنا العرب وبعض اسهاماتهم للبشريه والاقتداء بهم والفخر بتاريخنا العظيم والمشرف.



وقالت أستاذ المنسوجات بالكلية، لـ "الدستور"،: يأتي على رأس تلك المعارض"أخلاقنا الرابع" ضمن سلسلة معارض عن الاخلاق، يركز على مقولات الحكماء والقرآن الكريم والانجيل والأحاديث الشريفة، أما المعرض الثاني بعنوان "علماؤنا" ويلقى الضوء علي علماء العرب وبعض اختراعاتهم التي اضاءت العالم مثل اختراع اول إنسان آلى وساعة الفيل من اختراع العالم الكبير الجزري، والثالث تحت عنوان "الباتيك والتراث" وهو يعتمد على طباعه الباتيك المتفرده والتي يصعب تكرار القطعة منها مره اخرى في تنفيذ معلقات من تراثنا المصري العظيم.