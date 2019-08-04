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عالم

من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يختطف ناقلة نفط ويعتقل من عليها

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:34 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلن التليفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج.

وقال التلفزيون: "احتجزت بعض القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط أجنبية" في الخليج، وأضافت أنها كانت "تهرب الوقود لبعض الدول العربية".

وقال قيادي بالحرس الثوري إن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقا لرويترز.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.
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