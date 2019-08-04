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حوادث

سقوط المتهم السادس في عصابة السطو على محطة بنزين بالهرم

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:33 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم الهارب في واقعة السطو المسلح على محطة بنزين بالهرم، والاستيلاء على مبلغ 350 ألف جنيه تحت تهديد السلاح، ليرتفع عدد المتهمين إلى 6 بعد ضبط 5 متهمين أمس السبت.

كان اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من غرفة النجدة بوقوع حادث سرقة داخل محطة وقود بالهرم بعد تهديد العاملين بالأسلحة النارية.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم إلى مسرح الواقعة، وتبين من الفحص الأولي أن 3 أشخاص يحملون أسلحة نارية يستقلون سيارة، اقتحموا المحطة وتشاجروا مع العاملين، وأجبروهم على فتح الخزينة واستولوا على مبلغ يتجاوز الـ300 ألف جنيه.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، فريقًا من إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلى نائبا مدير المباحث، لفحص كاميرات المراقبة بمحطة البنزين للوقوف على ملابسات الواقعة وتتبع خط سير هروب المتهمين، كما تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع مباحث قطاع الجنوب، لضبط المتهمين.

ونجح فريق البحث برئاسة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث الهرم والعقيد محمد راسخ مفتش المباحث في تحديد هوية المتهمين وضبطهم بعد 5 أيام من البحث والتحري وتفريغ كاميرات المراقبة، وتبين أنهم 6 منفذين لعدد منهم معلومات جنائية، وحمل 3 منهم أسلحة بينما تولى آخرون حمل الأموال والسادس قاد السيارة.

وألقت قوة أمنية برئاسة الرائد هاني عجلان والرائد مصطفى لاشين والرائد حسام عبدالمنصف معاوني مباحث الهرم، القبض على 5 من المتهمين وإعادة جزء من المبلغ المسروق، وطاردت القوة المتهم الأخير الذي بحوزته باقي المبلغ حتى تم ضبطه.
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