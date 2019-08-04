صعود محدود لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات بداية الأسبوع

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو طفيف، لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد - أولى تداولات الأسبوع - مدعومة بعمليات شراء مؤسسية من قبل بعض صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 04. 0%، بما يعادل 5.23 نقطة ليصل إلى مستوى 13531 نقطة.



كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 23. 0%، بما يعادل 1.21 نقطة ليصل الى مستوى 523.34 نقطة، وسط انخفاض واضح فى قيم وأحجام التعاملات التى بلغت نحو 30.7 مليون جنيه، بالتعامل على حوالي 13.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ ألف صفقة بيع وشراء.