"برايم" تشتري 10 % من "التوفيق للتأجير التمويلى"

قالت فاروس لتداول الأوراق المالية، إن شركة برايم القابضة للاستشارات المالية قامت بشراء حصة قدرها 9.99 % في شركة التوفيق للتأجير التمويلي "أية.تي.ليس".



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الأحد، أن برايم اشترت نحو 7.99 مليون سهم، بقيمة 28.79 مليون جنيه، بواقع 3.6 جنيه للسهم.



وفي يونيو الماضي، وافق مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، على تقديم عرض بغرض الاستحواذ على شركتين تابعتين لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية.



وفي وقت سابق قالت برايم القابضة إنها تعمل حاليًا على إعادة هيكلة شاملة على صعيد الإدارة التنفيذية بالشركة واستقطاب عدد من الكفاءات المتواجدة بالسوق المصري، بالإضافة إلى السعي نحو الاستفادة من فريق عمل شركتي فاروس.