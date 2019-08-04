أمريكا تجري تحقيقًا في حادث إطلاق نار بولاية أوهايو

أعلنت شرطة مدينة "دايتون" بولاية أوهايو الأمريكية اليوم الأحد، أنها تجري تحقيقا في حادث إطلاق نار في حي "أوريغون"، وحثت المواطنين على الابتعاد عن المنطقة.



جاء ذلك في تغريدة لشرطة "دايتون" عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية.



يأتي ذلك بعد مرور 12 ساعة فقط من إطلاق مسلح النار في أحد المتاجر بمدينة "إلباسو" بولاية تكساس؛ ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 أخرين.