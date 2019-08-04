الأحد 04 أغسطس 2019 الموافق 03 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

بعثة الحج: 24477 تلقوا العلاج وتحويل 44 إلى المستشفى

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:15 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
قال رئيس بعثة الحج المصرية، إن حالة الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية مطمئنة وأن أفراد البعثة الدعوية من وزارة الأوقاف يقومون بعقد الندوات والمحاضرات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام وأن أفراد البعثة من وزارة الداخلية يقدمون كل الدعم الحجاج من لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية حتى تسكينهم في محل اقامتهم.

وأوضح أنه حتى الآن بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية 24477 حاجا وتم تحويل 44 حاجا إلى المستشفى لتلقى العلاج وتماثل 17 حاجا للشفاء ولا زال 26 حاجا تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة وحاج من حجاج القرعة توفي بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة وحاج واحد من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد وحاج من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

وأكد أن عدد الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي وأجرت عملية الغسيل الكلوي هي 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة وعدد حالات الأورام التي قامت بجلسات علاج الأورام هي 4 حالة وتقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة الحجاج المصريين والعمل على حل أى مشاكل يتعرض لها الحجاج.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

زوجة أب "ضحية دمياط" تعترف بحرق"هبة"

منذ يومين

حقيقة إطلاق نار على كنيسة بأسيوط

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

ads

الصور

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

بالأسماء.. 26 لاعبًا بقائمة الأهلى الإفريقية

ستوديو

عرض "٣ أيام في الساحل" و"الملك لير" في عيد الأضحى

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من برنامج "هي وبس"

"ستوديو " ينشر خريطة حفلات نجوم الغناء خلال شهر اغسطس وعيد الاضحى

تفاصيل الفيلم السينمائي الأول لـ"كارول سماحة"

رياضة

توقيت مباراة الزمالك وديكيداها بتمهيدي دوري أبطال أفريقيا

"زاباتا" ينجح في عبور المانش بـ"اللوح الطائر" ويهبط في بريطانيا

اليوم.. مصر تواجه الهند في الأولمبياد الخاص لكرة القدم

قرار صادم لرونالدو بشأن قضية "الاغتصاب"

الرئيس نيوز

الحكومة تنشر مكاتب لشكاوى المواطنين داخل محطات المترو

بعد عام من العلاج.. أسماء الأسد تعلن شفاءها من السرطا

بومبيو: سنبني تحالفا بحريا في الخليج

رئيس الأرصاد عن رش الشوارع: «يزيد درجة الرطوبة.. إحنا مش لاقيين الميه»

منوعات

الحكومة النيجيرية تحذر من حدوث فيضانات فى ولاية كادونا الشمالية

زيادة حوادث القطارات خلال نصف السنة الأول فى التشيك

موجة حرارة تضرب اليونان

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

كشكول

"التعليم" تناقش برامج الخطة التنفيذية للمديريات

"آيات القرآن" عنوان خامس ندوات "كبار العلماء" للطلبة الوافدين

اليوم.. طلاب الأول الثانوي يختتمون الدور الثاني بـ"الكيمياء"

بدء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في "عين شمس"

إسلام سياسي

عزام التميمي يؤسس قناة جديدة يعتمد في تمويلها علي "غسيل أموال الإرهابية"

صحيفة تكشف تفاصيل قيام "شقيق أمير قطر" بجريمة ضد مواطن أمريكي

أيمن نور يبيع جماعة الإخوان الإرهابية بـ" الرخيص"

الإخوان الإرهابية تلجأ لـ" صرف" بدلات التفرغ ضمانا لولاء الشباب


زيت وسكر

تعرف على حقيقة المخزون الاستراتيجي للسلع واللحوم

ننشر خريطة شوادر “التموين” لطرح اللحوم استعدادا للعيد

استقرار أسعار الخضروات.. وتوقعات باستمرار ثباتها بعيد الأضحى

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تداول زوجين لفيديوهات تسيئ لطفلتهما

مقالات الرأي
ماجد حبته
مهملات بـ5 مليارات!
د. منى حلمى
الغضب المكبل بالكعوب العالية والحلقان والأساور والشخاليل
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
بسنت حسن
سبت النور
المزيد

الثقافة

بث وتصويرأول عملية ترميم لتابوت الملك توت عنخ آمون

اليوم الثانى لمسرحية ولاد البلد بثقافة الأقصر

صونيا خضر: رواية «كلب الحراسة الحزين» قصيدة طويلة تبحث عن نهاية العالم

طرح بوستر الدورة الرابعة لملتقى رؤية سينما الشباب

صفحتنا ع الفيس بوك