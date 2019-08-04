بعثة الحج: 24477 تلقوا العلاج وتحويل 44 إلى المستشفى

قال رئيس بعثة الحج المصرية، إن حالة الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية مطمئنة وأن أفراد البعثة الدعوية من وزارة الأوقاف يقومون بعقد الندوات والمحاضرات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام وأن أفراد البعثة من وزارة الداخلية يقدمون كل الدعم الحجاج من لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية حتى تسكينهم في محل اقامتهم.



وأوضح أنه حتى الآن بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية 24477 حاجا وتم تحويل 44 حاجا إلى المستشفى لتلقى العلاج وتماثل 17 حاجا للشفاء ولا زال 26 حاجا تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة وحاج من حجاج القرعة توفي بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة وحاج واحد من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد وحاج من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.



وأكد أن عدد الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي وأجرت عملية الغسيل الكلوي هي 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة وعدد حالات الأورام التي قامت بجلسات علاج الأورام هي 4 حالة وتقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة الحجاج المصريين والعمل على حل أى مشاكل يتعرض لها الحجاج.