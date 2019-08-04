الآثار: نقل تابوت توت عنخ آمون بمنتهي الحرفية لأول مرة منذ 97 عاما

قالت وزارة الآثار، إن نقل تابوت توت عنخ آمون من مقبرة الملك بالأقصر، تم باستخدام أقصى مستويات الأمن والحماية لجسد التابوت، تجهيزا لعرضه خلال افتتاح المتحف في الربع الأخير لعام 2020، بجوار التابوتين الذهبيين الآخرين للفرعون الذهبي.



وأضافت أن التابوت تم نقله لأول مرة منذ اكتشاف المقبرة منذ عام 1922، خاصة أن حالته الأثرية كانت بحاجة لتدخل سريع حيث أنه لم يرمم منذ 97 مما عرضه للكثير من التلف وهو ما يتم علاجه الآن من قبل فريق المرممين بالمتحف.



جاء ذلك خلال عرض أعمال تعقيم تابوت الملك الذهبي.