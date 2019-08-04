النيابة تصطحب المتهمين بقتل عجوز بالسلام لتمثيل الجريمة

اصطحبت نيابة السلام المتهمين بقتل عجوز بالسلام لتمثيل الجريمة في حراسة أمنية مشددة.



وكانت أمرت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكان بلاغ ورد لقسم شرطة السلام ثان يفيد بالعثور على جثة رجل خمسيني مقتول بطعنة في البطن، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، تبين أن المتهمين هما عاطل وسائق.



وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما جريمة قتل المجني عليه بهدف سرقته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.